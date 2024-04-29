نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ريال مدريد يتخلى عن نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة بشأن مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات القادم.

رحيل غولر عن ريال مدريد

وارتبط أردا غولر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني بمغادرة الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم والانتقال إلى الدوري الإيطالي.

ووفقًا للمعلومات الواردة من الصحفي الموثوق: "فايزيزيو رومانو"، فإن نادي نابولي يطمح للحصول على خدمات غولر هذا الصيف وذلك لتدعيم صفوفه.

ولم يحظى أرادا غولر بوقت كافي مع ريال مدريد لإظهار إمكانياته الرائعة ولمساته المميزة في الفريق، لذلك سيكون هناك احتمالية كبرى لخروجه من البرنابيو في الصيف.

وفي سياق متصل فيستعد ريال مدريد لملاقاة نادي بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024 مساء الثلاثاء المُقبل.

