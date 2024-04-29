نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال يكشف مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن يحصل على فرصته كاملة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وقد تعاقد الزمالك مع محمد شحاتة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية: ما علمته أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك غير مقتنع باللاعب محمد شحاتة ولن يكون ضمن حساباته الفنية في الفترة المقبلة.

وتابع: محمد شحاتة لاعب جيد وله مستقبل كبير داخل نادي الزمالك واتمني أن يحصل على الفرصة كاملة.

