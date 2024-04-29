نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الثلاثاء.. لاوتارو مارتينيز يتصدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل الجاري.

ويشهد اليوم الإثنين، إقامة لقاء وحيد فقط يجمع بين جنوي وكالياري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:

1- لاوتارو مارتينيز "إنتر ميلان" برصيد 23 هدف

2- دوشان فلاهوفيتش "يوفنتوس" 16 هدف

3- فيكتور أوسيمين "نابولي " 14 هدف

4- هاكان تشالهان أوغلو "إنتر ميلان " 13 هدف

5- باولو ديبالا "روما" 13 هدف

6- أوليفيه جيرو " ميلان" 13 هدف

7- ألبرت غودموندسون " جنوي" 13 هدف