"شوبير أم الشناوي".. مفاجأة كبرى في حديث يانكون مع حراس الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة جديدة بعد عودة الحارس الأساسي الدولي محمد الشناوي من الإصابة بالكتف التي أبعدته عن المباريات في الأشهر الماضية.

وتأتي تلك الأزمة بعد تألق الحارس البديل مصطفى شوبير وتوهجه مؤخرا في حراسة مرمى القلعة الحمراء قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

- مفاجأة جديدة في ملف حراسة مرمى الأهلي بنهائي إفريقيا

وأكد مدحت شلبي عبر ام بي سي مصر:" محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وفقا للطبيب الألماني الذي كان يشرف على إصابة اللاعب، أصبح جاهز رسميا للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة".

وتابع:" الشناوي شارك في تدريبات الفريق اليوم لأول مرة وخاض المران كامل وهذا يعني أن اللاعب سيكون متلهف للمشاركة في نهائي إفريقيا".

وواصل:" الأهلي سيلعب 4 مباريات محلية قبل نهائي بطولة إفريقيا، وهم الإسماعيلي والجونه والاتحاد السكندري وبلدية المحلة".

وأوضح:" الشناوي سيشارك في واحدة أو اثنين من تلك المباريات ليستعيد كفائته".

وأكمل:" الشناوي تحدث مع لاعبي الفريق بسبب الاعتراضات المتكررة على قرارات المدير الفني مارسيل كولر والابتعاد عن السوشيال ميديا".

وأختتم:" كولر لم يخبر الشناوي بعودته أساسيا أو عودة شوبير للدكة، والشناوي يريد المشاركة للظهور في الصورة أمام الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مباراتي تصفيات كأس العالم، لذلك سيسعى بقوة للعودة أساسيا".