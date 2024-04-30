عاجل.. تشافي يعطي لابورتا الضوء الأخضر لعرض ثنائي برشلونة على الأندية السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة برشلونة تخطط لبيع اثنين من لاعبي الفريق إلى أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تشافي يعطي لابورتا الضوء الأخضر لعرض ثنائي برشلونة على الأندية السعودية

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كان برشلونة حذرًا جدًا خلال الأشهر الأخيرة فيما يخص التطورات في الدوري السعودي، حيث عقد مسؤولو البارسا اجتماعات خلال كأس السوبر في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عقد اجتماعات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة مع ممثلي أندية سعودية في برشلونة لمناقشة قضايا الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير إلى أن هناك اهتمامًا من أندية الدوري السعودي ببعض لاعبي برشلونة، وعلى رأسهم رافينيا، رغم أن الموافقة على رحيل الجناح البرازيلي قد تكون صعبة.

وأكدت الصحيفة أن أولوية برشلونة هي بيع اللاعبين الذين لن يحصلوا على فرص كافية للمشاركة، والذين قد يتناسبون مع الدوري السعودي، مما يمكن النادي من تحقيق عائد مالي جيد من بيعهم، مثل أنسو فاتي وكليمنت لينجليت.

وذكرت الصحيفة أن فاتي ليس جزءًا من خطط برشلونة المستقبلية بعد تجربته غير الناجحة مع برايتون، ويملك شعبية كبيرة في السعودية.

أما عن كليمنت لينجليت، فسيحاول برشلونة بيعه بشكل نهائي في الصيف بعد فترة إعارته إلى أستون فيلا. يُذكر أن لينجليت تلقى عروضًا من أندية سعودية، وبالتحديد من النصر، قبل عام، ولكنه رفض الرحيل. الآن، ومع تهميشه في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يكون الوضع مختلفًا، مما يجعله أكثر انفتاحًا على الانتقال إلى الدوري السعودي.