أحمد جودة - القاهرة - الأولمبى يجدد التعاقد مع أحمد سمير

قرر مجلس إدارة النادى الأولمبى برئاسة المحاسب ناصر الشاذلى تجديد التعاقد مع أحمد سمير المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد تحسن الأداء والنتائج على يد أحمد سمير فى المباريات الأخيرة وصعود الفريق المركز الثاني.

ولقى تجديد التعاقد مع سمير قبولًا كبيرًا بين أعضاء ومحبى النادى.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سمير تقريرًا الإدارة بخصوص المراكز المطلوب تدعيمها فى الفريق خلال الأيام المقبلة.

ومن ناحية أخرى قررت الإدارة إيقاف عضو النادى الذى تعدى بالضرب على أحد أفراد الأمن وإحالته للتحقيق.