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أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، لحفظ كبرياء فريقها عندما يستضيف الهلال مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

قرار عاجل من ادارة الاتحاد قبل مواجهة الهلال

تأهل الاتحاد إلى هذا الدور بعد فوزه على الفيصلي (4-0) في ربع النهائي، بينما تأهل الهلال بعد التغلب على التعاون (3-0).

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، قامت إدارة الاتحاد بتحفيز الفريق من خلال تقديم مكافأة كبيرة للاعبين في حال الفوز على الهلال والوصول إلى نهائي البطولة.

يحاول "العميد" كسر سلسلة انتصارات "الزعيم"، حيث التقى الفريقان هذا الموسم 6 مرات خلال الأشهر الستة الماضية، وكانت الغلبة دائمًا للهلال.

يدخل اتحاد جدة الكلاسيكو متطلعًا لتحقيق انتصار غائب عنه منذ نحو 9 سنوات، على ملعب الجوهرة المشعة ضد الهلال، بعد مرور 3105 أيام على آخر فوز له ضد الهلال في مختلف البطولات.

يعود آخر انتصار من هذا النوع إلى أكتوبر/تشرين أول 2015، عندما فاز الاتحاد على الهلال بنتيجة (4-3) ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.