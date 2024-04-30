نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين لبيب يهاجم مجلس الزمالك السابق بسبب الديون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إنه يزداد شرف بأنه رئيسا لهذا النادي العريق، مشيرا إلى أنه زملكاوي درجة تالتة ولا يفكر أثناء الفرحة في كيفية ظهور فرحته للجماهير والاعلام.

تصريحات حسين لبيب

وقال حسين لبيب في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: مجلس الزمالك السابق الذي دمر النادي يخرج حاليا "وكمان مش عاجبهم"، ونحن نحاول إصلاح ما افسده الآخرين".

وتابع: مجلس الزمالك الحالي لا ينام من أجل إصلاح كل الأزمات التي تتعلق بالنادي حاليا، وهدفنا هو الارتقاء بالنادي، وعندما تحدثت بأن هناك قضايا أخرى "مكنتش بلم فلوس من حد".

وأضاف: مفيش نادي في العالم عليه الديون اللي استلمنا النادي بيها، ولكن نحن نسير في الطريق الذي يصلح مستقبل هذا النادي العظيم.

