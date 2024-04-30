نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: التيفوزي يرفضون لوبيتيجي وماركا تعلق على نزال الريال والبايرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 30-4-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت التيفوزي يرفضون لوبيتيغي

الميلان يتروى حاليا"

الانتر يفكر بإعادته

يانيك يتفوق على كوتوف

البايرن يريد الثأر

غاسبريني من عشرة كورييري ديلو سبورت سباليتي حصري " كنت سأستدعي باجيو وتوتي "

البايرن-الريال انشيلوتي يحاول الهجوم

روما، خيبة اخرى ماركا بايرن - الريال الليلة

الريال هو الجحيم

نادال يضغط على نفسه بشكل كبير

برشلونة ٤-٢ فالنسيا

هاترك لليفاندوفسكي آس بايرن ضد الريال

كلاسيكو اوروبا

ليفاندوفسكي يمنح برشلونة الفوز امام فالنسيا بثلاثية

نادل " التكريم ما زال مبكرا" "

روبياليس " العقد السعودي انقذ كرة القدم الاسبانية " موندو ديبورتيفو كلاسيكو اوروبا بين البايرن والريال

ليفانتريسكي : ثلاثية ليفا تقود البرشا للفوز على فالنسيا

نادال يخرج متقدما" في المعركة

روبياليس " كأس السوبر انقذ الكرة الاسبانية "