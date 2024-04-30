الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: التيفوزي يرفضون لوبيتيجي وماركا تعلق على نزال الريال والبايرن

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: التيفوزي يرفضون لوبيتيجي وماركا تعلق على نزال الريال والبايرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 30-4-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- 

لاغازيتا ديلو سبورت

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  • التيفوزي يرفضون لوبيتيغي
  • الميلان يتروى حاليا"
  • الانتر يفكر بإعادته
  • يانيك يتفوق على كوتوف
  • البايرن يريد الثأر
  • غاسبريني من عشرة

كورييري ديلو سبورت

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  • سباليتي حصري " كنت سأستدعي باجيو وتوتي "
  • البايرن-الريال انشيلوتي يحاول الهجوم
  • روما، خيبة اخرى

ماركا

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  • بايرن - الريال الليلة
  • الريال هو الجحيم
  • نادال يضغط على نفسه بشكل كبير
  • برشلونة ٤-٢ فالنسيا
  • هاترك لليفاندوفسكي

آس

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  • بايرن ضد الريال
  • كلاسيكو اوروبا
  • ليفاندوفسكي يمنح برشلونة الفوز امام فالنسيا بثلاثية
  • نادل " التكريم ما زال مبكرا" "
  • روبياليس " العقد السعودي انقذ كرة القدم الاسبانية "

موندو ديبورتيفو

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  • كلاسيكو اوروبا بين البايرن والريال
  • ليفانتريسكي : ثلاثية ليفا تقود البرشا للفوز على فالنسيا
  • نادال يخرج متقدما" في المعركة
  • روبياليس " كأس السوبر انقذ الكرة الاسبانية "

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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