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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: التيفوزي يرفضون لوبيتيجي وماركا تعلق على نزال الريال والبايرن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 30-4-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- التيفوزي يرفضون لوبيتيغي
- الميلان يتروى حاليا"
- الانتر يفكر بإعادته
- يانيك يتفوق على كوتوف
- البايرن يريد الثأر
- غاسبريني من عشرة
كورييري ديلو سبورت
- سباليتي حصري " كنت سأستدعي باجيو وتوتي "
- البايرن-الريال انشيلوتي يحاول الهجوم
- روما، خيبة اخرى
ماركا
- بايرن - الريال الليلة
- الريال هو الجحيم
- نادال يضغط على نفسه بشكل كبير
- برشلونة ٤-٢ فالنسيا
- هاترك لليفاندوفسكي
آس
- بايرن ضد الريال
- كلاسيكو اوروبا
- ليفاندوفسكي يمنح برشلونة الفوز امام فالنسيا بثلاثية
- نادل " التكريم ما زال مبكرا" "
- روبياليس " العقد السعودي انقذ كرة القدم الاسبانية "
موندو ديبورتيفو
- كلاسيكو اوروبا بين البايرن والريال
- ليفانتريسكي : ثلاثية ليفا تقود البرشا للفوز على فالنسيا
- نادال يخرج متقدما" في المعركة
- روبياليس " كأس السوبر انقذ الكرة الاسبانية "