نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حسين لبيب بشأن نتائج ألعاب الصالات في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن هدف المجلس الحالي هو إصلاح ما افسده الآخرين، مشيرا إلى أن ألعاب الصالات بها العديد من الكوارث في السنوات الماضية.

أول تعليق من حسين لبيب بشأن نتائج ألعاب الصالات في الزمالك

وقال حسين لبيب في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: نتائج ألعاب الصالات حاليا ليست على قدر طموحات مجلس الإدارة الحالي وأيضا على قدر طموحات الجماهير.

وتابع: أقدم وعود لجماهير نادي الزمالك بأن ألعاب الصالات ستكون بشكل مختلف في الموسم المقبل، وأن ما يحدث حاليا هو نتائج لما حدث في السنوات الأخيرة.

وأضاف: هناك بعض الأخطاء من مجلس الإدارة الحالي بالطبع لن نقول غير ذلك، ونعمل على تفادي تلك الأخطاء في الفترة المقبلة.

