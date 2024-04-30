نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين لبيب: عواد وزيزو مكملين في الزمالك.. وفتوح بقى شخص تاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالتغير الكبير الذي حدث في شخصية أحمد فتوح لاعب الفريق الحالي، مشيرا إلى إنه قائد لهذا النادي وهو من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية حاليا.

وقال حسين لبيب في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: أحمد فتوح لاعب مميز للغاية، ولكن كان غير متوفر له البيئة الصحيحة لنجاحه، ودائما ما نريد كل اللاعبين يكونوا مثل فتوح داخل هذا النادي العريق.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: أحمد فتوح هو كابتن من كباتن نادي الزمالك، وهو مؤثر داخل وخارج الملعب مع الفريق.

وبشأن استمرار زيزو وعواد مع الفريق، قال حسين لبيب: هذا الثنائي زملكاوي أكثر من أي شخص اخر، وهما مستمران مع الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات لهما وللنادي.