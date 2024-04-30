نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين لبيب: شيكابالا أحد أعظم كباتن نادي الزمالك عبر التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن محمود عبد الرازق شيكابالا أحد أعظم الكباتن في تاريخ النادي، مشيرا إلى أن دوره كبير للفريق داخل وخارج الملعب.

وقال حسين لبيب في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: مش فاهم ليه الناس عاوزه دايما تمسك غلطات لشيكابالا، ليه التربص بنجم من نجوم الزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك: شيكابالا سيظل أحد أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، واي الاستفادة من حديث البعض عن تحقيق الزمالك انتصارات في غياب اللاعب ولمصلحة مين.

وتابع: شيكابالا يحصل على قدره داخل نادي الزمالك من الجماهير والجميع، وهو بالنسبة لي أسطورة كبيرة لهذا النادي.