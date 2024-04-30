نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين لبيب يكشف مفاجأة عن هدفي الزمالك الثاني والثالث ضد دريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تغنى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بمدرب الفريق جوزيه جوميز وأنه جعل الفريق يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى إنه غير شكل الفريق 180 درجة.

تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك

وقال حسين لبيب في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: أشاهد تدريبات الزمالك مع جوميز، وأشعر بأن هناك أمر مختلف داخل الملعب "مش شغل معتاد".

وأضاف: هدفي الزمالك الثاني والثالث في شباك دريمز الغاني "شوفتهم بعيني في التدريبات قبلها بيوم"، وهذا يدل على قوة المدير الفني للفريق.