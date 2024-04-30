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أحمد جودة - القاهرة - من المرجح أن يبقى النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في الموسم المقبل، وفقًا لتقرير إخباري اليوم الثلاثاء.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة سكاي سبورتس أن إدارة ليفربول تتوقع بقاء صلاح داخل قلعة آنفيلد في الموسم المقبل.

ويستعد صلاح (31 عامًا) لدخول العام الأخير في عقده الحالي مع ليفربول هذا الصيف، فيما تجددت التكهنات حول انتقال محتمل إلى المملكة العربية السعودية.

بعد رحيل كلوب.. ليفربول يتمسك بنجمه محمد صلاح

وأوضحت الشبكة أنه رغم ذلك، لم يعط قائد منتخب مصر أي إشارة إلى رغبته في الرحيل عن ليفربول، في الوقت الذي لا يخطط النادي الإنجليزي للاستغناء عن خدماته.

ألمح المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أن تتم معالجة مستقبل صلاح بمجرد أن يبدأ ريتشارد هيوز عمله كمدير رياضي لليفربول رسميًا، وبعد أن يتم تعيين المدرب الذي سيخلف الألماني يورغن كلوب في منصب المدير الفني للفريق.

وتشير التكهنات إلى أن آرني سلوت، مدرب فريق فينورد روتردام الهولندي، هو أبرز المرشحين لقيادة الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وتسببت المشادة التي وقعت بين صلاح وكلوب خلال تعادل ليفربول 2-2 مع مضيفه ويستهام يونايتد يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي في إثارة التكهنات من جديد بشأن مستقبل (الفرعون المصري) مع الفريق العريق.

يذكر أن صلاح هو هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، فيما يبتعد بفارق 4 أهداف خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة حتى الآن.