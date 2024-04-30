نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ليفربول يتمسك بصلاح وأنشيلوتي يفاجئ أخطبوط ريال مدريد وحقيقة رحيل ثنائي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السطور التالية:

ليفربول يتمسك بصلاح

من المرجح أن يبقى النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في الموسم المقبل، وفقًا لتقرير إخباري اليوم الثلاثاء.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة سكاي سبورتس أن إدارة ليفربول تتوقع بقاء صلاح داخل قلعة آنفيلد في الموسم المقبل.

ويستعد صلاح (31 عامًا) لدخول العام الأخير في عقده الحالي مع ليفربول هذا الصيف، فيما تجددت التكهنات حول انتقال محتمل إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشبكة أنه رغم ذلك، لم يعط قائد منتخب مصر أي إشارة إلى رغبته في الرحيل عن ليفربول، في الوقت الذي لا يخطط النادي الإنجليزي للاستغناء عن خدماته.

ألمح المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أن تتم معالجة مستقبل صلاح بمجرد أن يبدأ ريتشارد هيوز عمله كمدير رياضي لليفربول رسميًا، وبعد أن يتم تعيين المدرب الذي سيخلف الألماني يورغن كلوب في منصب المدير الفني للفريق.

أنشيلوتي يفاجئ أخطبوط ريال مدريد

يخطط كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمفاجأة واحد من أبرز حراس مرمى المرينجي خلال الفترة القادمة..

غاب كورتوا عن مباريات ريال مدريد هذا الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، استدعى أنشيلوتي كورتوا لمباراة بايرن ميونخ التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أنه ليس ضمن التشكيلة المشاركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي قد يدفع بكورتوا للمشاركة في مباراة قادش، المقررة يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني. كما أن الحارس البلجيكي لديه فرصة للمشاركة في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال.

حقيقة رحيل ثنائي الزمالك

عبر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالتغير الكبير الذي حدث في شخصية أحمد فتوح لاعب الفريق الحالي، مشيرا إلى إنه قائد لهذا النادي وهو من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية حاليا.

وقال حسين لبيب في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: أحمد فتوح لاعب مميز للغاية، ولكن كان غير متوفر له البيئة الصحيحة لنجاحه، ودائما ما نريد كل اللاعبين يكونوا مثل فتوح داخل هذا النادي العريق.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: أحمد فتوح هو كابتن من كباتن نادي الزمالك، وهو مؤثر داخل وخارج الملعب مع الفريق.

وبشأن استمرار زيزو وعواد مع الفريق، قال حسين لبيب: هذا الثنائي زملكاوي أكثر من أي شخص اخر، وهما مستمران مع الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات لهما وللنادي.