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أحمد جودة - القاهرة - أعرب جوليان براندت، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، عن ثقته في قدرة فريقه على التغلب على باريس سان جيرمان في المباراة المنتظرة يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

براندت يتحدى سان جيرمان قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال براندت، في مقابلة مع موقع "يويفا": "الأمسيات التي لا تُنسى، والتي عشناها مرة أو مرتين منذ انضمامي إلى الفريق، لا تُمحى من الذاكرة بسهولة. الطاقة التي تأتي من الجماهير الحاشدة تدفعك لتحقيق مستويات جديدة. هذه هي اللحظات في مسيرتك التي تنظر إليها بفخر".

وحول المواجهة المرتقبة ضد سان جيرمان، بعد مواجهتهم في دور المجموعات، قال: "كانت مباراتنا في باريس كارثية. كنا نعاني من بعض الخوف في كل مرة حاولنا فيها التقدم، ولم نلعب بشكل جيد".

وأضاف: "لكن المباراة الأخرى على أرضنا كانت مختلفة. كنا نعلم أن التعادل سيضمن لنا صدارة المجموعة، وهذا كان مختلفًا تمامًا عن الوضع الحالي في نصف النهائي حيث الرهان أكبر؛ إما كل شيء أو لا شيء".

واستطرد براندت قائلًا: "أعتقد أن كلا الفريقين يمتلك إمكانات كبيرة. نرى أن لدينا فرصًا، وباريس سان جيرمان يرى الأمر نفسه. يجب علينا وضع الأساس في مباراة الذهاب، حيث ستعتمد النتيجة على التفاصيل الصغيرة، وهذا هو الحال دائمًا في نصف النهائي. علينا الحذر وتجنب ارتكاب الأخطاء التي وقعنا فيها أمام أتلتيكو".