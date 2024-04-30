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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ​فيدي فالفيردي​، لاعب وسط ​ريال مدريد​، عن جاهزيته لمواجهة ​بايرن ميونيخ​ في ​دوري أبطال أوروبا​، مؤكدًا حماسه للمباراة وتطلعه للمشاركة فيها. وأشاد بدور مدربه كارلو أنشيلوتي في تطوير مستواه، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه في خدمة الفريق.

وبالنسبة للمباراة السابقة ضد ​مانشستر سيتي​، أبدى بعض الندم لعدم تنفيذ ركلة الترجيح، ولكنه أكد أنه كان متعبًا في ذلك الوقت.

فالفيردي: جاهز لمواجهة بايرن ميونيخ

وعن مواجهة مهاجم بحجم ​هاري كاين​ بعد ​إيرلينغ هالاند​، قال: "لدينا دفاع قوي للغاية، وسبق أن مر اللاعبان بأوقات جيدة وأخرى سيئة على مدار الموسم".

أخيرًا، أشاد بجمال موسيالا من بايرن ميونيخ، وعبر عن تقديره لموهبته، مؤكدًا أن فريقه سيعمل على إيقافه بفعالية، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل المواهب في العالم.