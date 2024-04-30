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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وجهة تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد اقتراب رحيله عن الشياطين الحمر.

ولم ينجح تين هاج في تقديم المطلوب منه داخل نادي مانشستر يونايتد حيث خسر جميع فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وخروجه مبكرا من مجموعات دوري أبطال أوروبا، كما هو الحال في كأس رابطة المحترفين.

استعدادا لرحيله عن مانشستر يونايتد.. تحديد وجهة تين هاج القادمة

ومع تذبذب المستوى داخل صفوف نادي مانشستر يونايتد قررت إدارة الفريق إقالة تين هاج بنهاية الموسم للتعاقد مع مدرب جديد يكون بإمكانه إعادة الفريق إلى مكانته التي كان يتمتع بها سابقًا.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن نادي أياكس أمستردام الهولندي قرر إعادة تعيين إريك تين هاج كمدرب للفريق في حال تأكد إقالته بشكل رسمي خلال هذا الصيف.

الجدير بالذكر أن اليونايتد يطمح إلى ضم توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني كبديل لتين هاغ وذلك بعدما أخفق في تحقيق لقب البوندسليجا هذا الموسم والخروج من الدور الثاني لكأس ألمانيا.

