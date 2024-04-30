نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يعود للتدريب مجددًا عبر بوابة نادي مدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مدينة نصر برئاسة محمد فاروق عن التعاقد مع الكابتن إبراهيم سعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق الذي خاض تجارب تدريبية من قبل، أنه سيبذل قصاري جهده من أجل تحقيق النجاح مع نادي مدينة نصر، وتحقيق أهداف النادي.

بينما أكد محمد فاروق رئيس نادي مدينة نصر علي ثقته الكبيرة فى إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق والمدير الفني الحالي للفريق، أنه يستطيع تحقيق أهداف النادي وأنه سيتم توفير كافة إمكانيات النجاح.

