نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة 30 المقبلة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم مواعيد مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

وتبدأ الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الموافق الثاني من شهر مايو المقبل.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 80 نقطة، ويليه النصر برصيد 71 نقطة، بينما يتذيل القائمة الحزم برصيد 19 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري السعودي

مباريات الخميس 2 مايو

الحزم ضد الأخدود، عند الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفتح ضد الرياض، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي ضد ضمك، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباريات الجمعة 3 مايو

التعاون ضد الهلال، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتفاق ضد الفيحاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبها ضد الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباريات السبت 4 مايو

الشباب ضد الرائد، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الطائي ضد الخليج، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النصر ضد الوحدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.