نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 33 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد انتهاء الجولة 33، والتي اختتمت أمس الإثنين الموافق 29 أبريل الجاري.



واستطاع فريق برشلونة أن يقلب الطاولة على فالنسيا خلال المباراة التي أقيمت أمس الإثنين في ختام منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني، وخطف فوزًا قاتلًا، بأربعة أهداف مقابل هدفين.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 73 نقطة.



وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:



1- ريال مدريد- 84.

2- برشلونة- 73.

3- جيرونا- 71.

4- أتليتكو مدريد- 64.

5- أتلتيك بيلباو- 58.

6- ريال سوسيداد- 51.

7- ريال بيتيس- 49.

8- فالنسيا- 47.

9- فياريال- 45.

10- خيتافي- 43.

11- أوساسونا- 39.

12- ديبورتيفو ألافيس- 38.

13- إشبيلية- 38.

14- لاس بالماس- 37.

15- رايو فاييكانو- 34.

16- ريال مايوركا- 32.

17- سلتا فيجو- 31.

18- قادش- 26.

19- غرناطة- 21.

20- ألميريا- 14.

