نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من سيتفوق؟.. فودين يُشعل المنافسة مع دي بروين وجفارديول على جائزة لاعب الشهر بالسيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض اللاعبون الثلاثة، فيل فودين، وكيفين دي بروين، ويوشكو جفارديول، منافسة شرسة على لقب أفضل لاعب في فريق مانشستر سيتي خلال شهر أبريل.

أربع جوائز وسبعة تألقات

حصد كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، جائزة رجل المباراة في أربع مباريات متتالية خلال شهر أبريل، مسجلًا أربعة أهداف وصانعًا ثلاث تمريرات حاسمة.



جفارديول يتألق بأهدافه الأولى في أبريل

يبرز يوشكو جفارديول بتسجيله ثلاثة أهداف في شهر أبريل، حيث نجح في هز الشباك لأول مرة خلال هذا الشهر.

هداف ديناميكي

يستمر فيل فودين في بريقه خلال شهر أبريل، حيث سجل خمسة أهداف في مباراتين بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى هدف مهم في دوري أبطال أوروبا.

هجوم قوي وأداء متميز.. سيتي في أبريل

شهد شهر أبريل إبداعات فريق مانشستر سيتي، حيث لعب الفريق ثماني مباريات في ثلاث مسابقات مختلفة.

وتمكن من إحراز 19 هدفًا في هذه المباريات، مظهرًا قوة هجومية لا تُقهر.

