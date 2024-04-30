القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم القنوات الناقلة لمواجهة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" للموسم الحالي، التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والاتحاد.



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.



وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.



القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في كأس الملك



وتذاع مباراة الهلال ضد الاتحاد، في نصف نهائي كأس الملك، عبر قناة SSC Hd 1، بتعليق فارس عوض ومحمد حسين.



جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الهلال ضد الاتحاد، سوف يواجه المتأهل من مواجهة النصر ضد الخليج في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

