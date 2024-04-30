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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن مصير ماركوس راشفورد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات القادمة وموقفه النهائي مع مغادرة الفريق.

خوفا من البقاء وحيدا.. راشفورد يحدد مصيره مع مانشستر يونايتد

واقترب راشفورد من توديع صفوف الشياطين الحمر بعد تفكير النادي ببيعه في حال وصل عرض مناسب له وتفكير اللاعب أيضًا في الرحيل عن الفريق للعب داخل نادي جديد وينافس بقوة على دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن راشفورد قد يتجه إلى تغير رأيه وموقفه من الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر حيث أنه قد يجد خياراته محدودة للغاية إذا فكر في هذا القرار.

ويخشى راشفورد من أخذ فكرة الرحيل عن مانشستر يونايتد في ذات الوقت الذي قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتهدئة المحادثات مع الفريق من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجدير بالذكر أن راشفورد وقع عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد مدته خمس سنوات في يوليو الماضي، ويستمر حتى يونيو 2028.