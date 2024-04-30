نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا.. والمعلق والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 2023\2024.



ريال مدريد الإسباني يحل ضيفًا على ملعب أليانز أرينا الخاص بـ بايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتكرر المواجهة بعد أسبوع بملعب سانتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد تأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التعادل 4-4 بنتيجة المباراتين، والتخطي بركلات الترجيح.

بينما بايرن ميونخ، فقد اجتاز آرسنال الإنجليزي أيضًا، عندما فاز بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا:



تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تُذاع المباراة عبر قناتي BeinSports HD1 & BeinSports HD2.

معلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا:



سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة عبر قناة BeinSports HD1

وسيعلق خليل البلوشي على أحداث المباراة عبر قناة BeinSports HD2