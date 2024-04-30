نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الأزمة المالية.. برشلونة مهدد بفقدان أحد صفقاته في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب برشلونة الإسباني من خسارة صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن جهود برشلونة للتعاقد مع فرانكو ماستانتونو نجم ريفر بليت الأرجنتيني قد لا تكلل بالنجاح بالنظر للمعطيات الحالية.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه يوجد تحركات سريعة في ملف مستقبل ماستانتونو مما قد يؤثر على فرص برشلونة في استعارته بسبب الوضع المالي للنادي الكتالوني في الفترة الحالية.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ماستانتونو يتواجد على طاولة كلا من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي وقد يُحسم كل شيء بخصوص مستقبله في غضون أسابيع قليلة دون الحاجة لانتظار فتح سوق الميركاتو الصيفي المقبل.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السبب وراء إمكانية ضياع الصفقة من برشلونة هو إدارة خوان لابورتا لن تتمكن من إتمام مثل هذه الصفقات قبل غلق السنة المالية في أواخر يونيو المقبل لكن هناك أمل واحد فقط يكمن في رغبة ماستانتونو فلو كان يريد الانضمام إلى البارسا فسيكون للصفقة اتجاه آخر.