نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل ليفربول عن ضم الصخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وفي سياق ذلك فقد كشفت العديد من التقارير الصحفية عن الصفقة الجديدة التي أبدى نادي ليفربول اهتمامه بالحصول على خدماتها في الصيف من أجل تدعيم صفوفه.

صفقة ليفربول الجديدة

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن ليفربول مهتم بالحصول على خدمات مارك غيهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المتوقع أن يتم استبدال اللاعب جويل ماتيب بالنجم مارك غيهي في الريدز خاصة بعد اقتراب رحيل الآخر عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزية الممتاز برصيد 75 نقطة حصل عليها من خلال 35 مباراة لعبها.