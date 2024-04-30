نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالفيردي يرد على رودري بعد اتهام ريال مدريد بالحظ ويستعد لمواجهة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فيدي فالفيردي، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، استعداده لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحل ضيفًا على بايرن ميونخ غدًا الثلاثاء، في ملعب اليانز، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أسبوع من تكرار المواجهة إيابًا بملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أشعر بحماس كبير للغاية، ستكون هذه هي مباراتي الأولى ضد بايرن ميونخ. سعيد بما أعيشه وتعيشه عائلتي أيضًا، أحاول تقدير كل لحظة أدافع فيها عن قميص ريال مدريد".

وأضاف: "لقد ساعدني أنشيلوتي كثيرًا، كان هو السبب الأساسي فيما أنا عليه الآن، لقد أعطاني كل الأفكار والنصائح التي أحتاجها، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي لكي أكون دائمًا عند حسن ظنه، أريد التكيّف مع ما يريده المدرب مني دائمًا".

وواصل: "أنا سعيد بما نحن عليه في الموسم الحالي، وعلى المستوى الشخصي، لقد شاركت في العديد من الدقائق، وأستمتع بذلك، التنافس في هذا النادي هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لأي لاعب كرة قدم، يجب الاستفادة لأقصى درجة من التواجد في هذا النادي".

وعن عدم تسديده ركلة ترجيح ضد مانشستر سيتي، قال: "لقد تأهلنا في النهاية واستمتعت بالفوز، لكنني ذهبت إلى الفراش في نهاية اليوم وأنا أشعر بالندم لعدم التسديد، لأن هناك أوقات يجب أن تضع فيها غرورك وكبريائك جانبًا، كنت أشعر بالإرهاق في النهاية، وأخبرت المدرب أنني لست مستعدًا للتسديد".

وعن مواجهة هاري كين بعد هالاند، قال: "لدينا دفاع رائع، لقد مروا بأوقات جيدة وسيئة على مدار الموسم، لعبوا جميعًا نهائيات دوري أبطال أوروبا من قبل، كل مهاجم نواجهه نعطيه القدر الكافي من الاحترام".

ورد على تصريحات رودري بأن ريال مدريد كان محظوظًا، علق: "نحن بحاجة للقليل من الحظ في كرة القدم، ولكن قبل عامين فزنا عليهم أيضًا، ربما كان "حظ البطل" هو السبب، على رودري الاستفادة من ذلك".

وعن جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، صرح: "إنه لاعب رائع، آمل أن يتمكن من الاستمرار فيما يقدمه، نتمنى إيقافه إذا لعب، وأن لا ندعه يمرر بسهولة، إنه أحد أفضل المواهب في العالم".