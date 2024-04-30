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أحمد جودة - القاهرة - تتضاءل المخاوف بشأن احتمالية غياب عدد من نجوم فريق بوروسيا دورتموند الألماني قبل لقائه المرتقب مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

دورتموند يستعيد نجوم الفريق قبل مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال

ويستعد دورتموند لاستعادة بعض عناصره الأساسية قبل مباراته مع ضيفه سان جيرمان غدا الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال إدين ترزيتش، المدير الفني لدورتموند، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن المهاجم دونييل مالين تدرب أمس الاثنين بعد تعافيه من إصابة في الفخذ ومن المتوقع أن يكون متاحا.

ويعتبر مالين هو ثاني أفضل هدافي دورتموند برصيد 11 هدفا، بفارق هدف واحد فقط خلف نيكلاس فولكروج (المتصدر).