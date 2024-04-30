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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الهلال × الاتحاد Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس الملك 2024

مشاهدة الهلال × الاتحاد Twitter بث مباشر دون تشفير| كأس الملك 2024.. يُنتظر عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 30 أبريل 2024، مواجهة كروية من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الاتحاد والهلال في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

كلاسيكو ناري في نصف نهائي كأس الملك: الاتحاد يواجه الهلال في صراع من أجل اللقب

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة كونهما من أعرق وأكبر الأندية في المملكة العربية السعودية، حيث يمتلكان تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، مما يجعلها بمثابة كلاسيكو حقيقي ينتظره الجميع بشغف.

يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله من الدور ربع النهائي بفوزه على الفيصلي بأربعة أهداف دون مقابل، بينما يتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته وحسم تأهله للمباراة النهائية للمحافظة على لقبه حاملًا للكأس.

وتشهد هذه المباراة صراعا قويا بين كلا الفريقين على حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك



يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 30 أبريل 2024، مواجهة كروية من العيار الثقيل تجمع بين قطبي الكرة السعودية، الاتحاد الهلال، في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

تُعد مجموعة قنوات SSC السعودية هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، وبالتالي فهي القناة الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال، والتي ستُقام مساء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وسيتم نقل المباراة على شاشة قناة SSC1 HD، مع تعليق المخضرم فارس عوض.

جدول ترددات قنوات SSC على النايل سات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز SSC 1 HD 11978 27500 H SSC 2 HD 12034 27500 V SSC 3 HD 12058 27500 H SSC 4 HD 12082 27500 V SSC 5 HD 12106 27500 H SSC 6 HD 12130 27500 V SSC News HD 12154 27500 H SSC El Mostakbal HD 12178 27500 V

مواجهات الهلال والاتحاد هذا الموسم



شهد الموسم الجاري 2023-2024 صراعًا مثيرًا بين قطبي الكرة السعودية، الهلال والاتحاد، حيث جمعتهما 6 مواجهات في مختلف البطولات، سيطر عليها الهلال بشكل تام، من خلال تحقيق الفوز في جميعها.

وتعود بداية هذه السلسلة من الانتصارات إلى دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث تغلب الهلال على الاتحاد بنتيجة 3-1.

وتواصلت سيطرة الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة 4-3 و3-1 على التوالي.

وامتدت هيمنة الهلال إلى بطولة دوري أبطال آسيا، حيث فاز على الاتحاد في مباراتي دور ربع النهائي، بنتيجة 2-0 في كل منهما.

ويُعدّ هذا السجل حافلًا بالنسبة للهلال، حيث يؤكد على تفوقه الواضح على الاتحاد هذا الموسم، مما يُضفي على مباراة نصف نهائي كأس الملك أهمية كبيرة، حيث يسعى الاتحاد لكسر هذه السلسلة وتحقيق الفوز الأول على غريمه التقليدي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد اليوم

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم، ميشائيل ديليجادو.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال اليوم