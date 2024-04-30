نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المتبقية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة بعدما خاض 35 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي.

ويتبقى لفريق ليفربول خلال الموسم الحالي، 3 مباريات فقط، أمام توتنهام وأستون فيلا وفي الأخير وولفرهامبتون.

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الموسم الحالي:

ليفربول ضد توتنهام، في الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول ضد أستون فيلا، في الجولة 37، يوم الإثنين الموافق 13 مايو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول ضد وولفرهامبتون، في الجولة 38، يوم الأحد الموافق 19 مايو المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.