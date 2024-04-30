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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × ريال مدريد Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × ريال مدريد Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.. يشهد ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة نارية تجمع بين عملاقي كرة القدم الأوروبية، ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-24.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ملحمة كروية مرتقبة: ريال مدريد يواجه بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة كونهما من أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ البطولة، حيث التقيا 26 مرة من قبل، 24 منها في مراحل خروج المغلوب.

ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات عالية بعد اقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني، بينما يسعى بايرن ميونخ لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا الذي خسره في الموسم الماضي.

وتُعدّ هذه المواجهة فرصة مثالية للفريقين لتقديم أفضل ما لديهما، حيث يتطلع كل منهما لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

تاريخ صراعات بايرن ميونخ وريال مدريد



على مر السنين، رسمتْ مباريات بايرن ميونخ ضد ريال مدريد لوحة فنية غنية بالتنافسية والإثارة، حيث شهدتْ 26 مواجهة بين الفريقين، حسم بايرن ميونخ 12 فوزًا، بينما انتصر ريال مدريد في 11 لقاء، وتعادلا 3 مرات.

وتعتبر هذه المواجهة هي الثامنة التي تجمع الفريقين في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا،

وتُشير الإحصائيات إلى أنّ بايرن ميونخ يعاني من فترة صعبة أمام ريال مدريد، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 7 مباريات، من بينها 6 هزائم وتعادل وحيد.

ويمتد سجل ريال مدريد الإيجابي ضد بايرن ميونخ ليشمل آخر 3 مباريات على أرض أليانز أرينا، حيث حقق الفوز بنتيجة 4-0 في موسم 2013/14، و2-1 في موسم 2016/17، و2-1 في موسم 2017/18.

وتزداد صعوبة مهمة بايرن ميونخ مع سجل ريال مدريد الخالي من الخسائر في آخر 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا، حيث حقق 7 انتصارات و3 تعادلات.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا



يستعد عشاق كرة القدم للموعد المرتقب لمباراة نارية تجمع بين عملاقي أوروبا، بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-24.

وتُقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2024، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد، التي تُقام مساء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت بي إن سبورتس قناتين لنقل المباراة، هما:

بي إن سبورتس إتش دي 1: بتعليق عصام الشوالي.

بي إن سبورتس إتش دي 2: بتعليق خليل البلوشي.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس على٩ النايل سات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز بي إن سبورتس 1 HD 11747 27500 V بي إن سبورتس 2 HD 11803 27500 V بي إن سبورتس 3 HD 11859 27500 V بي إن سبورتس 4 HD 11915 27500 V بي إن سبورتس 5 HD 11971 27500 V بي إن سبورتس 6 HD 12027 27500 V بي إن سبورتس 7 HD 12083 27500 V بي إن سبورتس 8 HD 12139 27500 V بي إن سبورتس 9 HD 12195 27500 V بي إن سبورتس 10 HD 12251 27500 V

معلق مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث مباراة بايرن والريال للمعلقين: عصام الشوالي وخليل البلوشي.

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: إريك داير - كيميتش - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس

خط الوسط: جوريتسكا - توماس مولر - بافلوفيتش

خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - رافايل جيريرو

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد