الآن حصري وعبر رابط سريع.. كلاسيكو الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم الآسيوية موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة، حيث يتجدد اللقاء بين الغريمين الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية، وهذه المرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الاتحاد مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ستكون هذه هي المواجهة السادسة بين الفريقين هذا الموسم، بعد 5 مواجهات انتصر الهلال فيها كلها (2 في الدوري السعودي و2 في دوري أبطال آسيا ومواجهة في كأس السوبر المحلي).

وكان الاتحاد قد تأهل إلى هذا الدور بعد اكتساح الفيصلي (4-0) في ربع النهائي، بينما تغلب الهلال على التعاون (3-0).

موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

تقام مباراة الاتحاد والهلال في نصف كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل.

وينطلق الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لكلاسيكو الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

تذاع مباراة الاتحاد والهلال على قناة SSC1 HD.

ويتولى فارس عوض التعليق على أحداث اللقاء عبر القناة الصوتية الأولى، ومحمد حسين أضرضور على القناة الصوتية الثانية.