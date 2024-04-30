نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما لا تعرفه عن مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق كرة القدم في العالم المباراة المرتقبة بين نادي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الأسباني ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة الريال ضد البايرن على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

أرقام مثيرة في مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

تحمل المباراة التي تجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ مساء اليوم رقم 27 في المنافسات الأوروبية.

حقق ريال مدريد الفوز في 12 مباراة، وسجل 41 هدف في شباك بايرن ميونخ، بينما حقق العملاق البفاري الفوز في 11 مباراة، وسجل في شباك الملكي 39 هدف.

سجل لاعب بايرن ميونخ السابق روي ماكاي، أسرع هدف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد 10 ثواني فقط على ملعب إليانز آرينا.

خاض كارلو أنشيلوتي مرب الريال كمدير فني مع الأندية المختلفة 8 مباريات أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، ولم يتلق أي هزيمة.

