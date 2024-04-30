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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يلتقي بايرن ميونخ مع نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم

1- لوك دي يونج، آيندهوفن 8 أهداف.

2- كيليان مبابي؛ باريس سان جيرمان8 أهداف.

3- هاري كين، بايرن ميونخ 7 أهداف.

4- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 6 أهداف.

5- أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد 6 أهداف

والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، من المقرر أن تنقل أحداث مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدا عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.