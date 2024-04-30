نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو أوروبي.. زيدان يطلق تصريحات مثيرة بشأن مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الملكي، مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تصريحات قوية من زيدان عن مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ

وأكد زين الدين زيدان في تصريحات له عبر صحيفة " ذا أتلتيك": "مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ ستكون مميزة للغاية، وصعبة على الطرفين".

وأكمل "مباراة اليوم بين ريال مدريد والبايرن، بمثابة كلاسيكو أوروبي، إلا أن ريال مدريد يمتلك تاريخ مميز وكبير في دوري أبطال أوروبا".

ثم اختتم زيدان تصريحاته: "المباريات التي لعبناها أمام بايرن ميونخ، كانت رائعة بالفعل، وجميلة، وذلك بسبب أن الفريق البافاري فريق مميز وليس سهلا أبدا".

