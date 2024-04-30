نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يكشف مصير علي معلول مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن مصير النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة أن النادي الأهلي توصل لإتفاق مع نجمه التونسي علي معلول للتجديد لمدة موسمين قادمين.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه حدث تقارب في وجهات النظر بين الطرفين خلال الأيام الماضية خاصة في ظل تألق اللاعب حاليا وإصابة محمد شكري البديل المحتمل له بالرباط الصليبي ليتم الاتفاق على التجديد والتوقيع الرسمي خلال الايام المقبلة.

واتم شبانه بأنه تم الاتفاق مع اللاعب أيضا على تصوير إعلان لأحد رعاة النادي خلال الفترة المقبلة كجزء من التعاقد