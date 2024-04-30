فوز ابو قير ومكادي والإتصالات وتعادل البترول في جولة نارية بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - فوز ابو قير ومكادي وتعادل البترول في جولة نارية بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين

شهدت منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى المحترفين للهروب من الهبوط بدورى القسم الثاني ب فوز فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه على

فريق دكرنس بقيادة حسن موسى بهدفين نظيفين سجلهما عمر ابراهيم في الشوط الأول وابراهيم جلال في الشوط الثاني.



- فوز فريق الاتصالات بقيادة هاني العقبي على فريق جمهورية شبين بقيادة أحمد جمعه بثلاثية نظيفة في الشوط الأول سجلها أحمد عيد هدفين ومحمد بهاء هدف.



- فوز فريق مكادى بقيادة محمود ابراهيم علي فريق أسوان بقيادة تامر ابو جبل بهدفين مقابل هدف حيث تقدم فريق اسوان بهدف دون رد سجله محمد اسامه

وأدرك حسام البدري في الدقيقة 42.

وخطف مصطفى ديشا الهدف الثاني لمكادي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- تعادل فريق بترول أسيوط بقيادة احمد عبد المقصود مع النجومبقيادة شاكر عبد العال بهدف لمثله حيث تقدم فريق النجوم بهدف محمد سيد وسجل محمد عيد على هدف التعادل.



- فوز فريق النصر للتعدين بقياده محمد صلاح على فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج بثلاثية مقابل هدف.

أنتهي الشوط الأول بتقدم فريق النصر للتعدين بهدف كوتي في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وإدرك الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

وتمكن زياد طارق من تسجيل هدف مصر للمقاصة وفي الدقائق الأخيرة.

وأضاف جمال ضياء الدين الهدف الثالث.



الترتيب

1- ابو قير للاسمده 45 نقطة

2- بترول أسيوط 40نقطة

3- وي 39نقطة

4- أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة

6- مكادى 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 19 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 11نقطة

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