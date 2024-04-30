نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي سعودي يثير الجدل حول الفرق المتأهلة لنهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل، الجدل حول الفرق المتأهلة إلى نهائي كأس الملك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي X “ تويتر سابقًا”.

حيث تقدمت الفرق السعودية الاتحاد والهلال والنصر والخليج إلى المرحلة النهائية للمنافسة على كأس الملك، وهي تسعى جاهدة للظفر بالبطولة المرموقة.

ماذا قال المريسل عن الفرق المتأهلة لنهائي كأس الملك ؟

عبر الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن رأيه في توقعات المباريات على منصة التواصل الاجتماعي X قائلًا: "أعتقد أن احتمالية فوز الخليج على النصر لا تزيد عن 50%، واحتمالية فوز الاتحاد على الهلال تبلغ 1% فقط. هل أنتم موافقون؟ من لديه رأي مختلف، فليشاركني تقديراته".

وأوضح قائلًا: "لا أعير اهتمامًا لمن يظن أن الأمر يتعلق بالتقليل من شأن الآخرين، إذ أنا أتحدث عن الجوانب الفنية فحسب. ومع التشكيلة الفنية الحالية للاتحاد، يبدو من المستحيل أن يتغلب على الهلال، حتى وإن كان محمد نور هو الحكم".

وأضاف: "كما هو معلوم، فإن فوز الهلال بأربعة أو خمسة أهداف ليس بالأمر الصعب بالنسبة لهم ولا يعد مفاجأة. لكن في حال فاز الاتحاد بأي نتيجة، فسيكون ذلك مفاجأة كبرى لمشجعيه ولأنصار الزعيم".

موعد مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك

يستضيف الاتحاد نظيره الهلال في مساء اليوم الثلاثاء، 30 أبريل، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، في مواجهة مثيرة وحاسمة ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.