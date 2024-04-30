نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة شيكابالا.. وموقفه من اللحاق بمباراة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا "صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية وتعرض لها قبل مواجهة دريمز الغاني الأخيرة في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤدي "شيكابالا" خلال الفترة الحالية تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في المران الجماعي في أقرب وقت ممكن.

وحصل "شيكابالا" على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.