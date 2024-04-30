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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى دور الـ8 من بطولة إفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على سوكوسيم السنغالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات دور الـ 16.

طائرة الزمالك "سيدات" يتأهل إلى دور الـ8 لبطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على سوكوسيم السنغالي

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 8

25- 16

25- 19

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، حقق العلامة الكاملة، خلال مباريات دور المجموعات، بالفوز على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0، وبلدية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، والكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد مصطفى رئيسًا للجهاز، أحمد فتحي مديرًا فنيًا، أشرف عبدالعال مدربًا، بلال وتوت مخططًا للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللًا، سمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إداريًا.

