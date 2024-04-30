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أحمد جودة - القاهرة - تستعد تالين عبد الفتاح الحسين لاعبة نادي سموحة للفروسية، للمشاركة في بطولة الجمهورية للفروسية، التي ستقام في نادي سموحة السكندري الأسبوع المقبل.

تالين عبدالفتاح تستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية للفروسية

وتعتبر تالين من اللاعبات المرشحة للفوز بميدالية في تلك البطولة، حيث تعتبر أحد المواهب في تلك اللعبة، لا سيما وأنها بدأت تلك اللعبة وهي في سن الرابعة.

وشاركت لاعبة سموحة للفروسية في أكثر من بطولة الجمهورية على مدار الأعوام الماضية، وحققت أكثر من من مركز متقدم على مستوى البراعم، ويتم تأهيلها لتكون أحد أبطال النادي في المستقبل القريب.