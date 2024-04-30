نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روديجر يحذر مبابي من نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الألماني أنطونيو روديجر نجم دفاع ريال مدريد الإسباني تحذيرًا إلى الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان.



وقال روديجر في تصريحات نقلها موقع جول العالمي: “إذا واجهنا مبابي ببطولة دوري أبطال أوروبا، فسنهزمه، وإذا حاول مراوغتي، سوف أسحقه”.



وأضاف: “أفضل اللاعبين في التاريخ يأتون دائمًا إلى ريال مدريد، يعد مبابي أحد أفضل اللاعبين بالعالم، لذا ستكون مباراة جيدة”.



عن وصول مبابي المرتقب إلى ريال مدريد، اختتم روديجر تصريحاته قائلا: “من قال إن كيليان سينضم إلينا، هذا الأمر ليس رسميًا”.



وزعمت تقارير صحفية أن مبابي البالغ من العمر 25 عامًا سوف ينضم إلى ريال مدريد في الصيف المقبل عقب نهاية عقده مع النادي الباريسي.



وسيواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء في مباراة ذهاب الدور قبل نهائي في دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.



بينما سيواجه باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند الألماني مساء غد الأربعاء في مباراة ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال إيدونا بارك.