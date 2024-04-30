نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عشاق كرة القدم حول العالم بشغف لمعرفة القنوات العامة التي ستبث مباراة بايرن ميونخ مقابل ريال مدريد في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. هذه المواجهة المرتقبة تجذب اهتمام الجماهير في كل مكان.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي كل ما تريد معرفته عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

توقيت المباراة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا:

يحل ريال مدريد، في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لـ 30 أبريل، ضيفًا ثقيلًا أمام بايرن ميونخ في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ستُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ:

يمكن للمشاهدين متابعة المباراة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ مباشرةً وبشكل حصري عبر القنوات العامة التالية:

- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد: 12530 عمودي / معدل الترميز: 30000 / القمر: N S S 7.



- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد: 11785 أفقي / معدل الترميز: 27500 / القمر: Eutelsat Sesat W4.



- قناة ARENA SPORT / التردد: 11512 عمودي / معدل الترميز: 30000 / القمر: Eutelsat.



- قناة Idman / التردد: 11169 أفقي / معدل الترميز: 20400 / القمر: AzerSpace 46°E.



- قناة CBC SPORT HD / التردد: 11135 أفقي / معدل الترميز: 27500 / القمر: AzerSpace 46°E.



- قناة Iran 3 / التردد: 11555 عمودي / معدل الترميز: 30000 / القمر: Intelsat 902.



- قناة BT Sport 2 HD / التردد: 12515 أفقي / معدل الترميز: 22000 / القمر: Astra 2A 2B 2D.