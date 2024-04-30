نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي يغيب عن مباراتي الأهلي بسبب الإصابة.. تعرف على البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي في الدوري المصري غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن التدريبات بسبب تعرضه للإصابة في عضلة السمانة.

فيما قام الشناوي بالخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي ليتم تحديد مدى قوة إصابته التي تعرض لها في تدريبات الفريق الذي أقيم أمس الاثنين.

وبناء على ذلك سيغيب الشناوي لمدة لا تقل عن أسبوع عن تدريبات المارد الأحمر، وسيتم استبعاده من مباراتي الإسماعيلي التي تقام غدًا الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية والجونة التي تقام بإستاد القاهرة في الدوري المصري الممتاز.



كما خاض رباعي حراس مرمى الأهلي مران اليوم وشارك الحراس مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف وحمزة علاء.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر اقامتها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏