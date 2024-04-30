نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إتحاد جدة السعودي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فريق الهلال ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: أحمد حجازي - سعد آل موسى - حسن كادش - فواز الصقور

خط الوسط: عوض الناشري - فيصل الغامدي - نيجولو كانتي

خط الهجوم: مروان الصحفي - عبد الرزاق حمد الله - أحمد الغامدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من

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محمد المحسنة - مهند الشنقيطي - سويلم المنهالي - زكريا هوساوي- فرحة الشمراني - صالح العمري - جوتا - طلال حاجي - روماينهو.

وحجز فريق اتحاد جدة السعودي مقعده فى الدور نصف النهائى، بعدما تغلب على نظيره الفيصلى، بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تأهل نادى الهلال بفوزه على التعاون 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.