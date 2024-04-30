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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي اتحاد جدة عن مصير موقف سداسي الفريق المصاب وهم عمر هوساوي، حامد الغامدي، كريم بنزيمة، مد الله العليان، فابينيو ولويز فيليبي.

اتحاد جدة يكشف موقف سداسي الفريق المصاب

كما صرح النادي عن غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة من التدريبات بسبب الإصابة في عضلة الساق اليسرى، وهي الإصابة التي يعاني منها مد الله العليان، الظهير الأيسر للفريق.

وعلى الجانب الأخر يشكو البرازيلي لويز فيليبي من إصابة العضلة الخلفية اليسرى، وايضا فابينيو من ألم في وتر عضلة الفخذ اليسرى.

ويعاني أيضا عمر هوساوي من التهاب في عظمة الساق، ويشكو حامد الغامدي من إصابة العضلة الضامة اليمنى.

ولم يتم تحديد حتى الآن موعد عودة السداسي إلى التدريبات الجماعية للفريق، ومعرفة مدى تحسن حالتهم، قبل المشاركة في المباريات القادمة.

