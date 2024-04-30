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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة الإسماعيلي في دوري "نايل"

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

