نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن سبب استبعاد كريم فؤاد من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد كريم فؤاد لاعب الفريق، من قائمة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي، بالدوري المصري.

وجاء استبعاد كريم فؤاد من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي لأسباب فنية لدى المدرب السويسري، بالرغم من عدم معاناته من أي إصابات.

كما تقرر استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بسب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات الفريق، بشد خفيف في عضلة السمانة.

فيما تم استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، لأسباب تأديبية بعد تحدثه بشكل غير لائق مع المدير الفني، عقب مواجهة مازيمبي الكونغولي، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏