رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل النصر أمام الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر، على تشكيل فريقه الذي سيواجه الخليج، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024.

موعد مباراة النصر ضد الخليج

يلتقى العالمي مع الخليج، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024 على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج

في حراسة المرمى: أوسبينا.

في خط الدفاع: عبدالإله العمري، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت.

في خط الوسط: سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أليكس تيليس.

في خط الهجوم: أوتافيو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وتنقل مباراة النصر والخليج على شبكة قنوات "السعودية الرياضية SSC" الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

